Non so se mi conoscete, o conoscete le mie domande nei post precedenti.Ebbene si, mi sono iscritta al linguistico.Per quanto possa essere semplice la grammatica, la pronuncia mi sembra impossibile da imparare. Io ho delle piccole e buone basi... ma sarò all' altezza di fare mai un esame ? i professori , saranno molto minuziosi nella pronuncia?