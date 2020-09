pronomi relativi in france aiuto grz

pronomi relativi in france aiuto grzEs.6 Unisci le due frasi utilizzando dont.Esempio:1. Finalement, ils ont acheté l’appartement. Je t’ai parlé de cet appartement.Finalement, ils on acheté l’appartement dont je t’ai parlé.2.J’ai trouvé un studio. Je suis très content de ce studio.………………………………………………………………………………………………….3.Tu n’as pas pu trouver la villa? Tu rêvais de cette villa.…………………………………………………………………………………………….4.Elle a acheté un deux-pièces. Elle est enchantée de ce deux-pièces.………………………………………………………………………………………………………………………5.C’est la maison de mon enfance. Je me souviens parfaitement de cette maison.………………………………………………………………………………………………………………………………………..6.Ils ont hérité d’un château. Ils sont très fiers de ce château.……………………………………………………………………………………………………Es.7 Trasforma le frasi utilizzando dont.Esempio:1.J’ai besoin d’une chose dans la vie: les livres.➡Il y a une chose dont j’ai besoin dans la vie: les livres.2.Je suis fier d’une chose dans cette maison: mon jardin.➡Il y a une chose………………………………………………………………3.Je suis content d’une chose: mon métier.➡Il y a une chose …………………………………………………4.J’ai peur d’une chose: les serpents.➡Il y a une chose………………………………………….5.Je suis toujours surpris d’une chose: l'imagination des enfants.➡Il y a une chose ………………………………..6. Je suis souvent déçu d’une chose: les émissions à la télévision.➡il y a une chose………………………………..Es.9 Completa con qui, que, où o dont.Au festival de Cannes.-Vous avez aimé le film -Oui, c’est un film…….. m’a beaucoup touchée.-Vous avez apprécié les acteurs?-Surtout le héros, c’est un acteur…………… je suis folle.-Vous souvenez-vous de son dernier film?-Tout à fait, c’était une histoire ……………. se passait en Égypte.-Quelle a été votre scène préférée?-C’est le moment …………. il embrasse l’héroïne, bien sûr!-Que pensez-vous du festival de Cannes?C’est un événement formidable …………. tout le monde parle et c’est bien!-Vous y venez tous les ans?-Oui, c’est un plaisir …… je ne peux pas me passer.-À votre avis, qui va gagner la Palme d’Or cette année?-Le film ………. ne parlera pas de violence.-Ah bon, pourquoi?-Le cinéma…………… le public a envie est un cinéma………………… fait rêver. Non?Es.10.Complète avec un pronom relatif.nella foto "In allegato"