Potete correggermi questa traduzione in francese?

La pollution est un grave problème de notre temps. L'homme pollue l'environnement de la révolution industrielle, il ne compte sur cela qu'après la Seconde Guerre mondiale. Chaque jour, nous entendons des informations sur la pollution à la télévision: par exemple, des marées noires, des incendies dans des centrales nucléaires, des découvertes scientifiques et technologiques qui sont nocives pour notre santé. dans le monde, il existe des associations qui s'occupent également de sensibilisation et de protection de l'environnement.

Il existe différents types de pollution en fonction de ce que vous étudiez et des polluants. La pollution de l'air est utilisée par les industries, l'agriculture et la circulation. Il constitue l'alerte d'allergies et de maladies respiratoires mais surtout l'attention est celle de la cause du réchauffement climatique. Pollution de l'eau et du sol et d'origine industrielle et agricole. De plus, il y a des montagnes de déchets dont les différents pays ont besoin chaque année. Ensuite, il y a la pollution sonore due au bruit des vols et des voitures. Pour sauver notre planète, nous devons: utiliser des énergies naturelles et inépuisables, recycler, utiliser les transports en commun et non les voitures, créer des parcs gérés en plantant des arbres et en protégeant les espèces menacées.