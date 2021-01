Il periodo ipotetico si ha quando il SE italiano (SI in francese) può essere siostituito da A CONDIZIONE CHE.La proposizione retta dal SE è la secondaria, l'altra è la principale.Che cosa succede in francese? Il verbo della principoale si traduce comne in italiano (al presente se è presente, al futuro seè futuro al condizionale se è condizionale. Invece la secoindaria (che dipende dal SE) rispettio all'italiano cambia, in funzione del verbo della principale. Si hanno tre casi1) principale al presente, secondaria al presenteDemain je vais à la mer s'il fait beau (PRESENTE - PRESENTE2) principale al futuro, secondaria al presenteDmain j'irai à la mer, s'il fait beau (FUTURO - PRESENTE)3) principale al condizionale, secondariaall' imperfetto indicativoJ'irais volontiers à la mer, s'il faisait beau (CONDIZIONALE - IMPERFETTO INDICATIVOComne vedi dopo il SE/SI puoi mettere solo il presente o l'imperfetto, MAI il FUTURONel caso di tempi composti, tieni conto dell'aisiliare: è più semplice.Hai degli eseercizi da fare?SE HAI ANCORA DEI DUBBI CHIEDI PURE!