Mi fate per favore questi esercizi: Francese Entro oggi pk mi servonoo

B. Transformez les phrases suivantes en remplaçant le substantif par le pronom correspondant et en faisant les accords nécessaires.1. Nous avons suivi vos conseils2. Elle a refait les lits3. Vous avez épousseté les meubles4. Nous avons repassé les chemises5. J’ai débarrassé la table6. Elle a balayé les chambres7. Vous avez changé les vêtements8. Tu as donné un coup de main à ta mère9. Nous avons rangé notre chambreC. Dans l’exercice suivant, appliquez la règle du participe passé employé avec les auxiliaires avoir, être et du participe passé employé seul.1. Les tableaux qu’ils ont peint ______ se vendront facilement.2. Elle se souvient de l’histoire que je lui avais raconté ______.3. Arrivé ______ tôt, ces personnes nous ont aidés.4. Ma fille m’a offert des fleurs qui m’ont beaucoup plu ______.5. La question que vous avez posé ______ demeure sans réponse.6. Natacha est inscrit _______ au cours de sculpture.7. Les fautes commis ______ seront identifiées.8. Hier, mes amies et moi, nous sommes allé _______ au centre commercial.9. La voiture est recouvert ______ de verglas.10. Les coquillages qu’elles ont ramassé______ sont blanc et gris.11. Ces étudiants sont né ______ au Canada 12. Ces timbres que tu as collé______ dans ton album valent beaucoup d’argent.