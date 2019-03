Ciao Mattia,

per farti un'idea di come va elaborata una giornata tipo in lingua francese puoi dare un'occhiata a questi esempi:

https://www.skuola.net/forum/francese/francese-descrizone-giornata-tipo-42738.html

https://www.skuola.net/forum/francese/routine-quotidiana-in-francese-107917.html

https://www.skuola.net/forum/francese/scrivere-una-giornata-in-francese-232345.html

Poi crea un tuo elaborato, riportalo qua e noi ti aiutiamo con consigli, correzioni e suggerimenti.

Ciao,

Giorgia.