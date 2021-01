Francese Forma passiva e attiva

Coniuga i verbi tra parentesi alla forma passiva al passato. Poi trasforma le frasi alla foma attiva.1.La vie du commandant Cousteau (dédier) ................... à la nature et à la mer.2.Son activité (consacrer) .......................... à la protection de la mer.3.Un ancien dragueur de mines (récupérer) ........................... par Cousteau.4.La calypso c'est le nom qui (donner) ........................ par Cousteau à ce bateau.5.La Calypso (transformer) ............................ en navire océanographique.6.Cousteau (accompagner) ................... par une équipe de chercheurs enthousiastes.7. 70 films et plus 50 livres nous (laisser) ..................... par ce scientifique.8. Le prix international pour l'environnement des Nations Unies lui (attribuer) ........ en 1977.Coniuga i verbi alla forma passiva al passato.1 Les piles (jeter) ............. dans le bac spécial .2 Les feuilles de papier (utilisen ) .................... recto et verso.3. Le ramassage du papier (organiser ) ..................... dans notre lycée.4. Le papier usagé (utilisen ) ......................... pour les brouillons .5. Ces produits (acheter) ................ parce qu'ils avaient un emballage recyclable.Coniuga i verbi alla forma passiva. Successivamente, trasforma le frasi alla forma attiva1. Christine Dumas (condamner) ............... à trois ans de prison pour vol avec effraction .2 Deux Roumains (arrêter) .................... hier par la gendarmerie de Sanary-sur-Mer. Ils (accuser)................. d'avoir vole 100 000 euros en falsifiant des cartes de crédit. Ils (interroger)................ dans l'après midi et ensuite ils (écrouer) ..................3.Encore une fois le Tour de France (gagner) ........................ par Lance Amstrong.4 Cinq ouvrages (sélectionner) .................. pour le "Prix du Livre" 2006.5 Victoria Beckman (sauver)..................... de l'enlèvement par des journalistes.6. Le concept d'évolution (établir)................... par Lamark et Darwin L'exposition, qui (réaliser) ................ par l'Espace Mendes France a Poitiers, retracel'histoire de cette idée.7 La théorie de l'évolution (élaborer)................ dans la pensée occidentale. Comment (envisager) ................. la transformation de la vie par d'autres civilisations?8. Une découverte fondamentale pour comprendre l'homme de Néandertal (faire)............... dans un village de Charente - Maritime.9. En 2006, 873 000 nuitées (enregitrer) ............... dans les gites en France.