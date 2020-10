dialogo negozio di alimentari in francese

DANS UN MAGASIN D'ALIMENTATION: DIALOGUE ENTRE Le VENDEUR ET UNE CLIENTE

Bonjour, Madame, Vous désirez?

Bonjour, Monsieur. Il me faudrait trois tranches de jambon cuit

Et avec ça?

Donnez-moi aussi 250 g de beurre et deux boîtes de haricots très fins

Voilà Madame. Ce sera tout?

Ah, j'oubliais. Il me faut aussi 1 kilo de farine et deux tranches de pâté en croûte.

Le pâté, quelle épaisseur?

Une épaisseur moyenne, pas trop mince quand même

Comme ça?

Oui, c'est parfait. Merci. Maintenant c'est tout. Je vous dois combien?

Ça fait 15 euros trente. Voilà votre sac.

Voilà l'appoint. Au revoir Monsieur.

Au revoir, Madame et bonne journée