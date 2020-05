potete fermi questo esercizio ;completa il testo scrivendo l'accordo del participio passato quando necessario :Hier soir , Juliette est parti ....... pour Paris . Elle a préparé....... ses bagages , elle les a descendu..... et elle est allé...... à l'aéroport en taxi . On a controle...... son passeport et ses papiers , puis elle a embarqué....... les valises qu'elle a préparé..... . Son avion est arrivé..... sur la piste de décollage et une hotesse a vérifié...... encore une fois les documents de voyage que les passegers ont mentré...... . Juliette a montré...... les siens , puis elle est montè à bord de l'avion qui a trés rapidement décollé........