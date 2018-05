sono Anna architetto siciliana e ti consiglio vivamente di iscriverti al master "ingegneri d'impresa",l'ho fatto anche io e il costo del master non e' alto dal momento che Dirextra ti assicura il lavoro in contesti anche internazionali, e'una delle poche Scuole di Alta Formazione, forse l'unica, che da'realmente piu' possibilita'immediate di lavoro rispetto anche a una Luiss che non offre assolutamente certezze lavorative;sono entrata grazie a Direxta nel 2004 in Tecnis spa un impresa top 20 in Italia,lavoro in Sicilia,sono rimasta in quest'impresa fino a oggi...e ti assicuro che questa non e'una mia esperienza isolata, tutti gli allievi della mia edizione del master,con cui sono rimasta in contatto,lavorano in Italia o all'estero grazie a Dirextra.