vi scrivo per aiutarvi a non fare lo stesso errore da me commesso

Partendo dal presupposto che un master dovrebbe darti una specializzazione professionale, il master Analisi chimiche e controllo di qualità è tutto tranne che un master; è programmato come un mini corso di laurea, fondamentalmente si fanno solo due materie, chimica analitica ( titolazioni e altre tecniche obsolete ) e chimicafisica.

Come risultato non impari un ****, studi tantissimo solo per superare gli esami e butti 3000 euro. Parere mio e di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso nel mio anno, con alcuni di loro che sono stati addirittura bocciati buttando tutti quei soldi, che a proposito vogliono subito e immediatamente. Per quanto riguarda lo stage, c'è una completa disorganizzazione e approsimazione.

Il mio consiglio è di scappare da questo master, non fatevi truffare dal nome accattivante come è successo a me