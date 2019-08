Buongiorno ragazzi, vorrei iscrivermi ad un corso di laurea magistrale all' università di Torino, ma in questi giorni mi è sorto un dubbio per quanto riguarda i corsi singoli. Per accedere bisogna che io abbia determinati requisiti, e già so che mi mancano due materie. Il dubbio è: bisogna prima iscriversi ai corsi singoli per acquisire i CFU che mancano, e poi procedere con la richiesta d'ammissione? O presentare comunque la richiesta d'ammissione e aspettare che al colloquio ti dicano quali e quanti CFU ti mancano? Grazie in anticipo per l'aiuto!