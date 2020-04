Ciao! Sono un ragazzo di Bari e sto decidendo di iniziare l' università . Mi piacerebbe fare un corso che riguardi l'economia (es. economia aziendale, marketing e management o economia del turismo), ma potrei non avere le conoscenze necessarie in matematica , avendo fatto l' Alberghiero . Vorrei andare al nord, specialmente a Bologna, ad effettuare questi corsi, però i miei mi dicono che non ne vale la pena. Sapete darmi voi qualche consiglio? Ci sono altri corsi che potrei fare (preferibilmente a Bologna)? O dovrei frequentare l'università a Bari?