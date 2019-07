Ciao! Sono parecchio in difficoltà, due anni fa mi sono iscritta all' università , ho frequentato il primo anno con pessimi risultati e ho deciso di fermarmi e di prendere un anno di pausa, ho pagato però la prima rata del secondo anno, perchè non ero ancora sicura di cosa avrei fatto, senza fare la rinuncia. Il mio problema è che fino a qualche mese fa sul sito dell'uni c'era scritto che non avrei dovuto pagare le tasse arretratese vessi fatto la rinuncia agli studi, mentre ora c'è scritto che se rinuncio agli studi prima della fine dell'anno accademico (ottobre) devo pagare tutte le tasse arretrate (sono circa 2000 euro perchè per un problema al sito dell'uni non ho potuto inserire l'ISEE) solo che non ho tutti quei soldi a disposizione e inoltre devo fare la rinuncia entro agosto per poter cambiare ateneo.1) Secondo voi non mi convalidano la rinuncia finchè non pago le tasse?2) Se mi iscrivo nell'altra università e aspetto ottobre per fare la rinuncia (in quel caso avrei solo 300 euro di penale da pagare) nella nuova università accetterebbero comunque la mia immatricolazione?3) se scrivessi una lettera al rettore della mia attuale università spiegandogli la situazione e chiedendogli una grazia o anche solo di poterle pagare a rate dite che avrebbe senso?Vi prego se qualcuno può aiutarmi in qualche modo lo ringrazio! Sono disperata!P.S. La mia attuale università è UniFE