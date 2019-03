Salve,

innanzi tutto un saluto ed un complimento a tutti per il sito molto bello e completo.

Avrei bisogno di un piccolo aiuto, vi espongo la mia richiesta.

Vorrei iscrivermi ad ingegneria il prossimo anno accademico, ma avendo da poco fatto 40 anni ed avendo quindi finito la superiori da oltre 20 anni, volevo un consiglio su un testo su cui trovare le nozioni di matematica (soprattutto) da ristudiare per non trovarmi ad iniziare dal nulla con lacune mostruose. avevo pensato ai libri delle superiori, ma essendo troppo vasti come argomenti mi ammazzerei e morirei prima di finire

Mi chiedevo perciò se potete consigliarmi qualche testo di vostra conoscenza su cui trovare tutto quello che sarebbe bene conoscere x partire col piede giusto.

Vi ringrazio anticipatamente, Saluti.