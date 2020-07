Buongiorno,Sono iscritto al primo anno di Lettere all' Università di Vercelli.Ho dato tutti gli esami del primo semestre e alcuni ma non tutti del secondo per il momento, potrei terminare gli ultimi però a settembre.Avrei bisogno di trasferirmi in un'altra città e quindi in un'altra università.La mia domanda è se potrò iscrivermi al secondo anno. Non importa se non mi convalideranno tutti i crediti già acquisiti, ma ciò che per me conta è essere già iscritto al secondo e con il tempo recuperare eventuali esami.Una gentile risposta sarebbe molto apprezzata. Grazie tante!