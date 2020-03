Testi/Video di esempio prima di iscrizione a Telematica Cusano

Buonasera a tutta la community,

sono un lavoratore 33enne, e per alcune opportunità di crescita all'interno dell'azienda avrei necessità di laurearmi.

Malgrado ci stia pensando bene, sto valutando l'iscrizione ad un Uni telematica (Unicusano, Marconi, Nettuno ecc...), ma sono rimasto abbastanza colpito dai feedback di acluni utenti sulla Unicusano di Roma. In molti si trovano bene.

Per farla breve vi chiedo un aiuto di questo tipo. Vorrei vedere se riesco a star dietro allo studio di una materia di Economia aziendale e management – Classe L-18, per questo vi chiedo se foste così gentili da passarmi le dispense di un qualsiasi corso del programma. Prima di iscrivermi, e impegnare quei soldi, vorrei essere sicuro di ricordarmi come si studia e farmi un idea.

Tra l'altro, qualsiasi altro riscontro su quest'uni e sul corso di Economia e Management è ben accetto.

Ciao!