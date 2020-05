Sono molto indecisa su che università scegliere

Sono al quinto anno di liceo Scientifico e sto cercando di capire che università sia migliore per me. Le mie passioni maggiori sono lo spettacolo e la natura, in secundis la letteratura. Dopo aver stilato una bella lista di pro e contro, sono giunta alla conclusione che mi piacerebbe moltissimo avere un lavoro a stretto contatto con la natura o gli animali. Il problema è che ho fatto molte ricerche e chiunque abbia fatto la facoltà di Biologia o Scienze naturali la sconsiglia, dicendo che dopo x anni dalla laurea non è riuscito a trovare un lavoro, che in Italia gli zoologi e gli etologi (professioni che più mi piacciono) non vengono considerati da nessuno e cose così. Volevo quindi chiedere: esistono mestieri in Italia che ti permettano di lavorare con gli animali oppure davvero chi è interessato deve prendere e trasferirsi all'estero? Io non posso farlo,non ne ho la possibilità. Vorrei seguire la mia passione, però non vorrei nemmeno rimanere disoccupata a vita... Consigli per favore