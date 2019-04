Ciao a tutti!

La Nutrizionista mi ha inviato tramite mail la dieta ma ho alcune domande da farle, mi aiutate a sistemare la mail che voglio inviarle:



"Buongiorno dott.ssa Managò,

Le confermo che ho ricevuto la dieta e a tal proposito avrei alcune domande da porle:

-Per la colazione posso utilizzare il pancarré integrale? Lo yogurt greco posso sostituirlo con lo yogurt zero (sempre per la colazione)?

-Il riso e la pasta devo mangiarli in bianco o posso aggiungere pesto, sugo o verdure?

-L'orata posso sostituirla con i gamberetti?

-Quantità della farinata?

-Può indicarmi gli esercizi per l'attività motoria?

Inoltre non mi è chiaro cosa si intende per secondo piatto e mi ricordo che mi aveva detto che mi avrebbe indicato una merenda prima di andare in piscina dalle 19 alle 20"

Poi vorrei scusarmi per le troppe domande.

Grazie a tutti!