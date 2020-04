Salve a tutti, data la "pausa" coronavirus di questi tempi mi sono preso del tempo per riflettere riguardo a dove andare dopo la maturità di quest'anno (dalle modalità ancora incerte); indipendentemente dai voti, dalla disponibilità economica e dal tipo di specializzazione, secondo voi, una qualsiasi università è maggiormente in grado di un'altra di formare delle persone responsabili/brave/di successo?Mi spiego meglio: se frequento una qualsiasi università (diamole un livello: nella norma/discreta) e mi laureo a pieni voti e sono bravo in ciò che faccio sarò sempre in svantaggio rispetto ad un'altra persona che ha frequentato una tra le migliori università esistenti (o della propria nazione o dell'intero mondo)?La domanda è posta in quanto non voglio sprecare l'occasione di tentare di entrare in un'università magari più rinomata ma neanche fare il passo più lungo della gamba in quanto non sono mai stato uno studente "eccellente" ( o come si suol dire un secchione).E' un'università migliore ad aprirti delle strade migliori o dipende tutto esclusivamente dalle proprie scelte e dalla propria capacità di farsi strada nel mondo del lavoro?