PASSAGGIO AD ALTRO CORSO O RINUNCIA AGLI STUDI?

Faccio scienze politiche e vorrei passare a economia perché non mi garantirebbe sbocchi lavorativi concreti. Ho 3 materie in comune con questa ma non so se mi convenga fare passaggio o rinunciare agli studi: nel primo caso mi terrei quegli esami e non devo rifarli (sempre se me li convalidano, non è automaticamente certo) ma rimarrei indietro col programma perché dovrò recuperare le altre materie del primo semestre (non trascurabili, sono pratiche e avrei necessità di studiarle volta per volta andando a lezione) e nel mentre studiare per quelle del secondo; nel secondo caso perdo invece un esame dato ed eventuali materie che non sono in quel piano studio da inserire nelle "materie a scelta" , di conseguenza mi si azzera la carriera ma almeno partirei da capo seguendo bene le materie che richiedono appunto attenzione per la pratica ed eviterei che tutto mi si accumulasse, rischiando di finire in 4 anni.

Quella della segreteria mi ha consigliato di fare passaggio, ma non credo mi convenga. Considerando la situazione, che cosa mi consigliereste?