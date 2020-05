La mia festa di laurea è stata davvero indimenticabile pur non spendendo molto.Ho deciso di buttarmi nel web e cercare qualche sito che mi aiutasse nell'organizzazione e che potesse sugggerirmi qualche bel locale con la soluzione aperitivo + serata.Mi sono affidata a questo http://atmilano.it , a parte la struttura del sito molto semplice e chiara, lo staff è professionale ed efficiente, ed il servizio è completamente gratuito!!!!!!!!Inizialmente ho inviato una mail chiedendo informazioni su location e prezzi, nel giro di pochi minuti è arrivata la risposta con i dettagli e le varie proposte.Sentendoci poi telefonicamente abbiamo chiarito il tutto ed ho prenotato in un locale in centro, e, nonostante il numero notevole di partecipanti (eravamo in 55) tutti si sono trovati benissimo sia con il cibo sia con i cocktail.Consiglio a chi come me non ha molta dimestichezza con il mondo della notte, per evitare fregature meglio non cavarsela da soli.