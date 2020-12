materie ingegneria, disegno tecnico industriale

buongiorno, non so se ho sbagliato categoria, nel dubbio propongo lo stesso il mio problema… frequento il primo anno di ingegneria, purtroppo sono bloccato su un argomento di DTI.... Per quanto riguarda le tolleranze albero-mozzo, riesco benissimamente a calcolare quest'ultime rispetto ad un collegamento dato (es diametro 20 H7/duna volta capito il tipo di collegamento ( con gioco, interferenza o incertezza) mi viene chiesto di scegliere uno tra gli accoppiamenti raccomandati che sia coerente con quello svolto. Ma questa scelta come avviene? io consulto la tabella degli accoppiamenti raccomandati, ma proprio non riesco a capire e come studiare quale devo scegliere tra i tanti.. grazie in anticipo