INFO JOHN CABOT - PRIMO ANNO LINGUE :)

Salve a tutti! avrei bisogno di un consiglio: vorrei riuscire ad entrare in un'università americana (a roma ), ho sempre ottenuto buoni risultati in inglese a scuola, ma ovviamente ciò non è sufficiente per permettermi di studiare interamente in un'altra lingua. Per questo avevo pensato di perfezionare le mie competenze per un anno e frequentare un'altra università così da non perdere un anno e provare l'anno dopo. la facoltà di lingue mi è sembrata la scelta più "ovvia", ma vorrei sapere: al primo anno a quale livello permette di arrivare? (b2, c1...)