Ciao.

Mi spiace leggere questo tuo post, per due motivi:



1) perchè un altro utente è stato truffato (e chissà quanti ce ne saranno)

2) perchè mi fa capire che le autorità competenti non hanno ancora fatto nulla / non sono ancora riusciti a fare nulla



La cosa FONDAMENTALE è denunciare il fatto, anche se è una rottura dover andare alla Polizia Postale ma BISOGNA farlo!



Io mi sono preso una giornata di ferie per farlo e pensate che ho perso "solo" 60 euro!



Perciò ti consiglio di denunciare subito il fatto e specifica, come ho fatto anch'io, che questo utente è da più di un anno che truffa sempre con lo stesso nome e con la stessa carta!



In aggiunta ti dico che ho segnalato questa truffa anche su un altro sito dove raccolgono tutte le Postepay dei truffatori ed ho inviato una segnalazione anche a Striscia la notizia nella speranza che riescano a fare qualcosa anche loro.