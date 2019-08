Ciao a tutti!! FREEBITCOIN è un servizio totalmente gratuito nel suo utilizzo pertanto anche l'iscrizione è completamente gratuita e richiede poco più di 2 minuti per completare tutti i passaggi necessari alla registrazione. Questa è solo un'informativa sull'utilizzo, ma se anche tu vuoi provare a guadagnare online con Freebitcoin registrati cliccando su questo link https://freebitco.in

COME FUNZIONA: Il metodo principale per guadagnare frazione di Bitcoin è quello della rollata, ogni ora si può tentare la fortuna gratuitamente e in base al numero che uscirà avrete i Bitcoin sul vostro conto! una volta ottenuti sufficienti Bitcoin, potrete tentare la fortuna puntando i Bitcoin al gioco HI-LO, oppure giocando alla lotteria ogni domenica! Inoltre si possono puntare i Bitcoin sul risultato di una finale di calcio , di una gara di formula uno o addirittura sulla Brexit!Se non siete dei tipi troppo avventurosi, potete semplicemente accumulare Bitcoin e tenerli come investimento per il futuro, la piattaforma da un interesse del 4% all'anno sui Bitcoin che avete! oppure se siete già più esperti potete tirarli fuori e gestirli come meglio credete!Ora vi starete chiedendo dove sta l' inganno .... NON C'E'! Questo sito REGALA parti di Bitcoin semplicemente perchè condivide con voi il guadagno della pubblicità che vi mostra! Questa è la natura di questo sito, ci guadagnano tutti!Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 quindi più ci si ricorda ogni ora di fare girare i rulli più Bitcoin si guadagnano!Provare per credere!Spero di aver dato un contributo di valore per molti che tramite un giochino semplice avranno grandi soddisfazioni!Un saluto a tutti