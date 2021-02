Ciao, spero vi vada tutto bene.Ho studiato e lavoro con il graphical design e ho sempre lavorato in adobe flash. I miei ultimi lavori su commissione riguardavano proprio la creazione di qualche tipo di gioco in flash, che rende il tutto più semplice da imparare e più coinvolgente. Ho provato a fare qualche gioco, tipo slot, e per ispirarmi ho preso qualche slot a cui giocare gratis da questo sito ma ogni volta che provo a caricare un gioco mi viene fuori una schermata nera. Lo schermo si blocca o il gioco non finisce mai di caricare. Voi avete problemi simili? Io generalmente uso Safari come browser.GrazieAntonio