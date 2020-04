Salve a tutti oggi navigando sul web ho trovato un nuovo gioco on-line

DarkMetin2 magnifico passa tempo

questo server nasce allo scopo di far divertire i player e on-line 24h su 24 è totalmente gratis registrazione e download

dovete solo registrarvi scaricare il client di gioco ed entrare e giocare con altri players di tutto il mondo

ma adesso vi do altre informazioni riguardante il server

Server Dedicato:

Memorie: 12 gigabyte corsair cl 7 1333Mhz certificate...

Mainboard: Asus deluxe P6T V.2 doppia scheda di rete 24gbyte di memoria installabile 6 core ready!

Processore: i7 930 2.8 ghz l3 8mbyte

Alimentatore: Enermax Professional series 24/7 alimentazione stabilizzata con nuovi filtri

magnetici per garantire massima affidabilita'.

Inseriti 2 HD.

Dissipatore: i7 boxed incluso nell'acquisto del processore........

Inoltre puntualizzo che lo Staff è sempre disponibile per ogni problema, e che ogni giorno

cerchiamo di organizzare eventi in modo tale che la gente possa divertirsi e apprezzarci sempre di

più!

IMPORTANTE:Lo staff non dà/chiede item,yang o dati di accesso di pg e/o dati di accesso al forum,

diffidate da chi non porta la targa accanto il nick come [MOD],[SMOD],[GM],[GA] ecc.

RATE: Le rate sono settate in modo tale che il gioco non diventi nè troppo noioso e facile, nè

farvi arrivare tutti al lv 127!

200% drop

500% yang

300% exp

Alcuni NPC del Game

http://img441.imageshack.us/img441/4642/immagineeo.jpg

http://img339.imageshack.us/img339/2622/immagineofz.jpg

http://img529.imageshack.us/img529/6425/immagineje.jpg

http://img823.imageshack.us/img823/3095/immaginedq.jpg

http://img299.imageshack.us/img299/1053/immaginetv.jpg

http://img196.imageshack.us/img196/3580/screentorre.jpg

http://img715.imageshack.us/img715/6672/aiutanteevento.jpg

http://img822.imageshack.us/img822/8384/soenhae2.jpg

http://img839.imageshack.us/img839/7263/screenqd.png

http://img205.imageshack.us/img205/4158/screen3g.png

http://img185.imageshack.us/img185/9386/screen4g.png

http://img251.imageshack.us/img251/2395/screen5g.png

http://img10.imageshack.us/img10/2796/screen6ju.png

http://img163.imageshack.us/img163/5933/screen7w.png

http://img822.imageshack.us/img822/6536/screen9b.png

http://img696.imageshack.us/img696/237/screen10v.png

http://img819.imageshack.us/img819/8550/screen11w.png



L' upp da+0 a +6 è 100% +7 50% +8 30% +9 20% (tutto senza item tranne per armi over 90).

Alcune Screen durante eventi :

Player in attesa di essere chiamati a partecipare all'arena PVP

[img]http://i52.tinypic.com/nye0ja.jpg[/img]

[img]http://i54.tinypic.com/33vdano.jpg[/img]

Alcune screen durante le OX

[IMG]http://i56.tinypic.com/icv2o9.jpg[/IMG





- Abbiamo implementato torre 12 piani

- Abbiamo la torre 2

- Abbiamo oltre 20 armi nuove

- Abbiamo 127 livelli con exp sbuggata e altri 23 aggiuntivi a missioni!

- Abbiamo tempio 2,carta 2 ,monte 2,mappa 2 mondi,Boss sbuggati!Forzieri Sbuggati!

- Abbiamo eliminato tutte le missioni cinesi!!!

- Abbiamo tradotto il 99% delle cose!

- Abbiamo texture in hd

- Abbiamo nuovi item e nuove pietre!

- Abbiamo staff molto disponibile e socievole e non se la tirano solo perche gestiscono un server...

- Abbiamo un server gratuito!No lucro ma solo divertimento puro!

- Abbiamo tantissimi nuovi npc

- Abbiamo nuovi effetti skill!

- Abbiamo un 3 villo

- Facciamo almeno 4 5 eventi al giorno!

- Aiutiamo tutti i player in difficolta'!

- Si parte col cavallo medio!

- Inserite corazze 113, 120 e 125(corazze acquatiche, titanio e delle speciali corazze create da noi)

- Inserite armi del 102 che a+9 diventano del 111

- In game disponibile gestore item shop dal quale si possono comprare item

utilizzando le pepite reperibili dall' aiutante evento a 500kk o donando

- Tutti gli item dell' item shop sono droppabili anche in game nelle mappe speciali(valle2,tempio2, valle2, e molte altre)

- Nei villi per il periodo natalizio e invernale è presente la neve per terra

Staff in game:

[GF]DarkRRR

[GF]Steef

[BA]LordDens

[GM]Silent

[GM]Z3US

[GM]Zaff

[TGM]Barbanera

[TGM]Bufalo

[TGM]DeathFlamer

[SMOD]xXxGaArAxXx

[MOD]KelBiiz

[MOD]KillBull

[MOD]TheSky

nuovo aggiornamento(03/01/2011):

- inserito anello aiuto regno

- presto si passa a un nuovo dedicato(più potente) e verrà installato ch2

- nuovi autopatcher disponibili Benvenuti in Darkmt2

- inserito client final

- disponibili nuove armi:

http://img687.imageshack.us/img687/7678/48767666.jpg

http://img220.imageshack.us/img220/1776/82056226.jpg

http://img227.imageshack.us/img227/381/28900770.jpg

http://img194.imageshack.us/img194/7544/74285852.jpg

http://img218.imageshack.us/img218/4346/18jpg.png

http://img525.imageshack.us/img525/5409/19jpg.png

http://img593.imageshack.us/img593/1897/20jpg.png

http://img808.imageshack.us/img808/9205/69863147.jpg

Link Utili:

Sito: http://www.patchdark.it/

Forum (board): Pagina principale - DarkMetin2 Board

Download Client: http://www.megaupload.com/?d=6KPBTYL3B[/URL

Link alternativo (Client): http://www.fileserve.com/file/RWFr4mC

Registrazione: http://www.patchdark.it/reg.php

questo e tutto venite in tanti io ci gioco e mi diverto troppo ciauz