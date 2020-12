Salve, vorrei esprimere la mia opinione su questo gioco... nella speranza che almeno in questo sito si rispetti la libertà di opinione.

Mi sono arrivate due segnalazioni, successivamente mi sono infiltrato a capire cosa c'era che non andava in questo gioco e guardate cosa ho scoperto invece tramite le due segnalazioni.

Vi invito a commenti civili e costruttivi.



Ecco qua:

A parte le apparenze di un gioco tranquillo che si gioca x divertimento.... scordatevelo!

Si tratta di un gioco dove tutto sommato finché non ti prendono di mira non succede nulla... però devi solamente sperare di non essere preso di mira...

In poche e brevissime parole questo gioco non è adatto ad un pubblico sensibile o che soffre di qualche problema di salute... mi sono arrivate varie segnalazioni da alcuni (2 player) che mi hanno segnalato alcuni fatti riguardanti un Server ma la discussione diventa generale dato che le persone sono uguali più o meno in tutti e 4 i Server (trattasi x il 90% delle stesse persone). Andando al sodo... mi segnalano che le violazioni del regolamento sono frequenti, insulti si susseguono in game, chat e messaggi privati, i motivi possono essere due:

1 Ti prendono di mira perché hai difficoltà a capire i meccanismi di gioco.

2 Reagiscono "violentemente" a delle azioni o pensieri che possano compromettere la loro posizione all'interno del gioco.

I due casi che sto citando hanno subito la seconda "motivazione", ovvero quella dell'allontanamento per via di pensieri e azioni diverse da chi "comanda". Mi spiego meglio:

Tralasciando il fatto che numerosi player fanno uso abbondante di Fake e falsi account e rimangono impuniti nonostante prove seguite da segnalazioni dettagliate... il vero è proprio fatto parte dall'alto dei vertiti nello Staff di e-Sim, al suo interno quasi tutti i Game Operator, Go, sGo e varie altre cariche oltre ad essere al corrente di insulti, derisioni e chi più ne ha più ne metta, fanno finta di non capire niente dicendo che non ci sono prove quando invece gli vengono mostrati decine di link screen e decine di segnalazioni. Pochi "privilegiati" all'interno del gioco sono in grado di fare tutto, Fake, Violazioni del regolamento, Cyberbullismo (questo non è riconosciuto neanche dal regolamento se non mi sbaglio), esclusione dalla vita della e-Nazione e infine la cosa più grave ovvero quella di IMPORRE ad una certa persona, ad un certo tizio di abbandonare il game, anche se questo succede in casi rarissimi perché di solito i più si stufano, si arrabbiano ed escono abbandonando di propria iniziativa il game, anche perché cosi facendo non c'è da divertirsi in questo gioco, si entrerebbe solo x combattere chi ti insulta e quindi credo che pochi tra le vittime si sentano di continuare a giocare in queste condizioni...

Tutto questo è possibile solo alla "corruzione" dei membri dello Staff che agiscono solo su chi detto con parole terra terra "non conta un ***** ", pochi privilegiati ancora possono usufruire del vantaggio quindi di obbligare, insultare e deridere (potrebbero, e lo hanno fatto, insultare parenti o prendere in giro una persona per un difetto).

In conclusione cari amici, vorrei consigliarvi di non giocare, perché se qualcuno stesse pensando di andare a vedere e andare a capire come si comportano, sappiate che non riuscirete a giocare tranquillamente grazie al loro sistema.

Il loro sistema consiste nel supportarsi a vicenda e isolare tutti insieme una persona, molte volte è capitato che questa persona sta zitta e loro continuino (non accade sempre). Il loro sistema, infine, consiste nel considerare il gioco parte della realtà, ovvero che x dire una battuta "ammazzerebbero x ricevere 10 Gold (valuta principale del gioco)". (Ovviamente l'esempio non è vero ma serve solamente a far capire chiaramente il grado di affezzionamento che hanno nei confronti di questo gioco.

Il difetto sta un po ovunque ma in modi controllati, specialmente per quanto riguarda violazione del regolamento e insulti, il problema sta solitamente nella comunità italiana non so perché...

Volevo anche esprimere la mia solidarietà ad uno dei due player (quelli che hanno segnalato questo problema) che nonostante soffrisse (che sia x la salute o x il carattere questo non saprei dirvelo) ha continuato a giocare finché non ha avuto problemi più seri.

Ovviamente io non voglio essere polemico o fare contro-pubblicità al gioco ma mi sentivo il dovere di esprimere la mia opinione su un gioco di cui mi sono arrivate segnalazioni negative... piuttosto vi inviterei a guardare giochi simili e ad accertarvi se si tratta di giochi tranquilli dove ci si può divertire tutti insieme.

In fine raccomando a tutti quelli "teste dure" che nonostante tutto proveranno e-sim di seguire queste regolette:

1 Entrate nella chat del gioco e seguite passo passo un tutor (se ci sono) così da evitare gli insulti.

2 Non opponetevi anche se si tratta di decisioni strambe o insensate sia che riguardi il gioco sia che riguardi la chat, così facendo eviterete la seconda ondata di insulti.

3 Se qualcuno viene isolato dimostratevi neutrali (nel rispetto della vittima) e sopratutto non difendetelo.

4 State attivi e presenti.

5 Non dedicatevi alla politica.

6 Non svolgete ruoli che non sapete fare.

7 Non fate Fake, voi nuovi iscritti non contate niente e quindi vi banneranno x questo o vi insulteranno se sospetteranno che ne avete qualcuno.

8 Assicuratevi di essere "servili e riconoscenti" con i "padroni".

Attenzione: Queste regole possono solamente diminuire il rischio...

Ma il consiglio principale sarebbe di non giocarci comunque...

ora vi saluto e mi auguro che la mia testimonianza sia oggetto di critiche sensate e costruttive perché ricordiamoci che siamo in un mondo "civile" e che si tratta solamente di un GIOCO.

Grazie a tutti!!!!!!



By:

Anyone123123.