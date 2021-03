ciao a tutti, da poco ho pubblicato un portale di trading... si tratta in realtà di un gioco/counitaà, ad ogni utente vengono assegnati 100'000 euro (fanta-euro) per investire in titoli italiani ed esteri e su molte valute, i prezzi naturalmente sono tutti veri e quasi in tempo reale, con statistiche, classifiche...

il sito si chiama http://www.fanta-trade.eu ed è completamente gratuito.

quello che vi volevo chiedere era di darmi in caso qualche piccola dritta per migliorarlo dal punto di vista finanziario... già ho in mente di inserire gli ordini (sell at / buy at) come anche la possibilità di investire in materie prime... magari voi che avete particolare dimestichezza con finanza e trading potreste darmi qualche suggerimento in più.

grazie mille...