Facoltà di economia a Padova, opinioni?

Ciao a tutti, sto riflettendo sulla scelta universitaria, sono sicuro di fare economia , ma sono giunto a un bivio: Modena o Padova? Essendo di Reggio Emilia mi verrebbe subito da dire Modena per la comodità, tuttavia in tanti mi hanno detto che Padova è molto valida, oltre ad essere la prima in Italia fra le statali per economia (e le classifiche non mentono). Ho già fatto il test d'amissiome e sto aspettando i risultati. Pertanto, dato che ho poco tempo per effettuare l'immatricolazione, vorrei che mi diate qualche opinione sulla facoltà di economia di Padova, sia per esperienza personale sia per "sentito dire"