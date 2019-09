Nuovi corsi a milano sia per studenti provenienti da tutta italia che da tutto il mondo.

Nuovo progetto estivo che permette di rendere viva milano in ogni periodo dell'anno per tenerla sempre attrattiva.

Summerschool: vengono offerti corsi di vario genere: moda, design, musica, cinema.....

Informati...ne rimarrai colpito...perchè a questi corsi verranno associate visite della città e varie feste...per vivere a pieno l'atmosfera della città.