Come faccio a studiare da privatista?

Ciao ragazzi.

Sono al primo anno di superiori. A novembre, ho cambiato dal classico all'itis (non sono stato bocciato, sono cominciate le superiori e decisi di cambiare).

E' da anni che soffro per la scuola, sono ansioso e ho grandi attacchi di panico. Non riesco a trovare pace in mezzo alla gente. Quindi, potreste dirmi, gentilmente, come faccio a diventare uno studente privatista? Sono informato sugli esami e il resto, solo che non so come diventare privatista.

P.S: per favore, non giudicate la mia scelta!