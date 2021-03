Forse sto fraintendendo, ma non vedo perchè dovrei essere attaccato all'azienda per cose diverse dal mio personale guadagno. Non siamo "tutti una grande famiglia ", orrendo ricatto emotivo che ho sentito fin troppe volte nella mia carriera lavorativa. L'azienda ha bisogno delle tue abilità e tu dei loro soldi. Punto, non c'è e non ci deve essere nessuna "mission" in cui il dipendente deve credere. Un'azienda che usa questa retorica sta cercando di farti sentire in obbligo morale di accettare condizioni lavorative peggiori, e la prova è che invertendo le parti il discorso non è mai simmetrico. La capacità di cambiare lavoro (magari non spesso ecco) https://it.jooble.org/lavoro-concorsi-psicologi è una risorsa che è meglio avere il giorno che il tuo capo si sveglia e ha deciso che su di te si può risparmiare, altrimenti si finisce nella schiera di quelli che stanno in posti di merda con contratti di merda ma che non cambiano perchè non sanno dove andare se si licenziassero.