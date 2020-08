Help. Il mio prof ha cinquanta anni in più a me Può essere innamoramento?Sono in una situazione molto strana

Premetto di aver già chiesto, ma ho ricevuto solo una risposta. Ho quasi 21anni e frequento l' università . Non specifico il mio sesso perché mi ritengo non binario e ho una concezione tutta mia.Quasi due anni fa ho conosciuto un professore che è venuto a tenere un corso. Già da tempo c'è lo descrivevano come molto molto Severo, freddo, ci hanno detto che era il prof più terribile della facoltà. Mi hanno raccontato dei vari scioperi e delle raccolte firme che ci furono in presidenza, a causa delle continue bocciature ed offese che lui faceva agli studenti. Quando poi è arrivato in aula il primo giorno, siamo rimasti tutti un po' straniti. È entrato un vecchietto che aveva forse 70 anni, che non arrivava al metro e 50, con evidenti problemi motori e fisici (anche se ci hanno detto che li ha sempre avuti, e per tale motivo viene preso in giro dagli studenti),con un look molto trascurato, e una giacca enorme rispetto a lui. Capelli bianchi con qualche riflesso biondino, occhi azzurri, e baffi sobri ed autoritari. Viene deriso perché a detta di tutti, essendo poco autosufficiente, porta il pannolone.Ha fatto lezione ed è andato via senza alcuna confidenza, nulla. È uno dei docenti universitari più importanti in materia giuridica e non solo.In quel momento è scattato qualcosa. Appena lui è entrato è scattato qualcosa. Tanto è che a distanza di due anni non smetto di pensarlo. In facoltà facevo di tutto anche solo per incontrarlo pochi secondi.Questa quarantena è stata molto influente. Non riuscivo a stare senza di lui. Cercavo sempre informazioni su internet che lo riguardavano, dove lavora, dove abita, i libri scritti, e gli impegni universitari. Ci sono stato/a molto male, non vedo l'ora che si avvicini settembre solo per vederlo ancora. Eppure so che non è amore , per lo meno non sul lato erotico. Assolutamente. Ricordiamoci che parliamo di un vecchietto molto trasandato e poco autonomo. Però ho voglia spesso di baciargli labbra, gli darei dei bacini un po' ovunque, ma solo per affetto, è un vecchietto che mi fa moltissima tenerezza, pur sapendo che ha un caratterino (i colleghi lo evitano per questo, e in facoltà è sempre molto solo. Si siede in un angolino e se ne sta da solo). Ha litigato almeno una volta con ogni collega . Non ho pensieri erotici per lui, no! E se lo immagino nudo per dirla subito, e perché mi farebbe tenerezza, èperche magari mi piacerebbe aiutarlo a vestirsi, a farsi un bagnetto, etc. Insomma all'apparenza sembra un vecchiettino dolcissimo. In realtà ho provato a salutarlo più spesso ma rimane sempre molto sulle sue. Sembra timidissimo in realtà. Non sembra che sia così per severità. Ho assistito quando ha fatto gli esami e mi sa che ha una doppia personalità era terribile. Quindi è vero ciò che di diceva. Sento di avere un forte sentimento per lui ma non so se può essere amore. Immagino di averlo con me e stringermelo, riempirlo di coccole. È così bassino che potrei tenerlo in braccio secondo me!Qualcuno ha avuto mai questa esperienza? Si è mai trovato nella mia stessa situazione? È possibile che sia un invaghirsi? Ha cinquanta anni più a me e non è certo uno di quei vecchietti che ne dimostrano 40. Anzi.Non avevo mai pensato di poter essere così preso /a o da un vecchiettoOrmai sono due anni che non posso fare a meno di lui. Non posso non pensarlo.