anche io penso che la differenza di età(che sia in amore o in amicizia) non sia qualcosa di sbagliato.ho diverse amici e amiche che sono molto più grandi di me con il quale mi trovo benissimo, come, allo stesso tempo, ho diversi amici e diverse amiche che sono + piccoli di me con cui mi trovo lo stesso bene. quello che penso è che la differenza di età non conta, conta il carattere.. poi non sò..