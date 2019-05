Wook, io sono stata a dieta fino a qualche mese fa e sono riuscita ad ottenere ottimi risultati anche se ora sto lasciando perdere per un po' perchè mi sono stancata.



Ti spiego come facevo io, cmq siccome è una questione soggettiva consiglio alla tua amica di rivolgersi ad un dietologo.



Colazione:

tè o latte con fette biscottate e marmellata senza zucchero. Oppure yugurt e cereali o frutta. Importante: se è possibile scegliere alimenti ipocalorici. Ad esempio cereali integrali o yogurt magro. Mangiare lentamente e a sazietà, la colazione ti fa partire col piede giusto.



Spuntino:

yogurt o frutta da alternare alla colazione



Pranzo:

pane o pasta solo tre volte a settimana nella quantità che più desideravo e in coincidenza con i giorni in cui facevo palestra. I condimenti della pasta ovviamente non grassi o pieni di olio. E' preferibile con le verdure, pomodoro...ecc.

Durante tutto il pasto puoi usare 1cucchiaio(non cucchiaino) di olio.



Per quanto riguarda i secondi carne e pesce a volontà, (io ne mangiavo anche tre fette...) i formaggi con uso moderato e preferibilmente quelli light. Uova fino a 4 rossi in una settimana, albumi quanti ne vuoi. Io ad esempio facevo delle frittatine al forno con 2 rossi e 4 albumi.



Non mangiare la frutta dopo i pasti, è preferibile negli spuntini o merende. Al posto della frutta puoi mangiare uno yogurt alla frutta che fa anche da dolce.





Merenda:

frutta o yugurt





Cena:

come il pranzo, ma da evitare pane e pasta.



1 volta a settimana pizza margherita o alle verdure.





N.B.: non pesavo nulla ma cercavo di regolarmi ad occhio. sembrerà strano ma è un consiglio che mi ha dato la dietologa (di solito fanno tutto l'opposto).



Non so se potrà servire alla tua amica ma è di certo una dieta alternativa...io ne ho fatte altre in passato dove ogni giorno mi trovavo a pesare e mangiare 30 grammi di pasta...diciamo che era abbastanza depressiva come cosa, e poi mi sentivo un po' debole.

Ovviamente però, mi ripeto, è una cosa del tutto soggettiva.



Spero di esserti stata utile. Fai un grosso in bocca al lupo alla tua amica!