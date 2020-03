URGENTE Problema fisica prima liceo scientifico

Qualcuno potrebbe aiutarmi a fare questo problema? Ci ho provato in molti modi, ma non mi viene. Se possibile scrivete in modo chiaro con i soggetti davanti ai calcoli. Grazie a chi mi sa aiutare!Una cassa di 7Kg si trova su una discesa inclinata di 40° rispetto all’orizzonte. Sapendo che l’ attrito statico ha un coefficiente pari a 0,1 e che c’è una molla con costante 100N/m in fondo alla discesa agganciata alla cassa, determina di quanto deve comprimersi per far sì che la cassa sia in equilibrio