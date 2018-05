Urgente, dubbio sulle incertezze forza peso!!

Devo fare la relazione sulla legge di Hooke, non riesco a trovare la incertezza della forza peso, so che devo fare la propagazione degli errori, ma quali sono le incertezze della massa e dell'accelerazione gravitazionale? Il peso che abbiamo usato per la relazione non è stato pesato, la massa era riportata nella superficie del peso. E invece non so proprio da dove iniziare per l'incertezza sulla accelerazione gravitazionale.

Grazie in anticipo a chi riuscirà a risolvere questo problema.