Un aiuto con un problema di fisica per favore?

Ciao a tuttiAvrei bisogno di un aiutino con un problema:L'aria all'interno di uno pneumatico si trova alla pressione di 2,21∗105 Pa e alla temperatura di 18 °C. Per portarla alla pressione di 3,10∗105 Pa si pompa all'interno altra aria. Si vede che, alla fine di questa operazione, la temperatura dell'aria è salita a 32 °C e che il volume dello pneumatico, ora più gonfio, è aumentato del 5,4 %. Nelle condizioni descritte, l'aria si comporta bene come un gas perfetto di massa molare pari a 28,96g/mol .a. Scrivi le equazioni di stato per la condizione iniziale in cui si trova lo pneumatico e per quella finale.b. Sfruttando le equazioni precedenti determina la quantità delle moli di aria, in percentuale, che sono state aggiunte allo pneumatico.c. La massa dell'aria aggiunta ammonta a 67 g; sulla base di questo, trova quante moli di aria erano presenti nello pneumatico all'inizio dell'operazione e quante alla fine.d. Infine, calcola il valore del volume iniziale dell'aria nello pneumatico.Non riesco a risolvere la c e la dGrazie in anticipo