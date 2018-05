termodinamica urgentissimo

Un gas ideale è inizialmente confinato nella parte sinistra di un contenitore rigido perfettamente isolato, diviso da una parete mobile il cui movimento produce un attrito trascurabile. A destra della parte mobile è stato praticato il vuoto. La parete mobile si muove lentamente a causa degli urti che le molecole del gas esercitano sulla sua superficie. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A) L'espansione causa una diminuzione della temperatura.

B) La pressione del gas rimane costante.

C)L'energia interna del gas non cambia.

D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

In teoria dovrebbe essere la risposta A quella corretta ma non capisco perchè. Me lo potete spiegare. grazie