Se potete aiutarmi vi ringrazio

Ciao ho delle difficoltà a risolvere questo problema di fisica potete aiutarmi? Una ciclistica percorre un rettilineo diviso in tre parti. Nella prima parte pedala per 22 minuti alla velocità media di 7,2 m/s. Nella seconda parte pedala per 36 minuti alla velocità media di 5,1 m/s. Nella terza parte pedala per 8 minuti alla velocità media di 13 m/s. Che distanza ha percorso la ciclistica in totale ? Qual è stata la sua velocità media? I risultati sono 27 km; 6,8 m/s grazie in anticipo