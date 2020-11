Scambio di calore per irraggiamento

Salve, come si dovrebbe procedere per risolvere questo esercizio?



Si consideri un forno cilindrico. Il piatto inferiore del forno di superficie pari a 314 cm2, sia assimilabile ad un corpo nero in cui passa una serpentina che dissipa 5 kw. Il piatto superiore sia invece una superficie grigia diffondente caratterizzata da emissività pari a 0,8 e mantenuta a 500 °C. Le superfici laterali del forno, di superficie pari a 1256 cm2, sono anch’esse grigie e diffondenti e perfettamente adiabatiche. Il fattore di vista dalle basi alle pareti è 0,83. Assumendo trascurabile la trasmissione per convezione si determini la temperatura del piatto inferiore.



Solitamente ci sono solo due superfici tra le quali avviene lo scambio, ma qui ce ne sono tre, e non so proprio come risolverlo.

Grazie dell'aiuto!