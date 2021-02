Nell’enunciato del primo principio non è possibile riconoscere alcuna condizioneche vincoli le reciproche trasformazioni di calore, lavoro ed energia interna delsistema, tranne quella imposta dal principio di conservazione dell’energia.Eppure dal momento in cui (inizi del settecento ) si cominciarono a realizzarecongegni tecnologicamente evoluti (le macchine termiche) ci si accorse che ciònon era possibile. Si è resa necessaria l’introduzione di una nuova ipotesiinterpretativa.Enuncia, nelle diverse formulazioni, questa nuova ipotesi interpretativa e metti inrilievo come alcuni sviluppi teorici hanno mostrato che tale problema nonriguardava esclusivamente le macchine termiche. (Questi sviluppi hanno portatoall’ introduzione del concetto di entropia sia nella formulazione termodinamicasia in quella probabilistica). (presenta tutte le grandezze che entrano in gioco nelpercorso).