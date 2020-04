RR: dilatazione dei tempi

Dopo esser salpata e aver raggiunto la velocità (l.u.) di 0,5 C, una nave stellare sincronizza il proprio orologio con quello di un osservatorio terrestre che si trova sul suo percorso; al momento della sincronizzazione, la distanza è di 46milioni di Km. Entrambi gli orologi segnano, in quel momento, le ore 11 e 55 minuti (diamo per scontato che la sincronizzazione sia stata possibile e sia precisa); l'astronave e il presidio sono muniti entrambi di un faro, e in quel momento ciascuno emette luce verde; tuttavia, sia nel laboratorio sia sull’astronave, la luce diventerà rossa quando il rispettivo orologio segnerà le ore 12. Quale colore o quali rispettivi colori si vedranno quando la nave passerà proprio sul laboratorio? Come è intuibile, mi esprimo con domanda solamente al fine di rendere più facile riflessioni che vanno oltre il mero quesito. Saluti Navi