Rendimento motore in funzione della potenza

Salve a tutti, in un esercizio sulle macchine termiche e sul motore di un'automobile e' presente un punto apparentemente semplice, ma col quale sto riscontrando non poche difficolta' :



'' A partire dalla definizione di rendimento di una macchina termica, esprimi il rendimento in funzione della potenza erogata e della potenza assorbita. '' La formula del rendimento io so essere eta = L/Q2

Per quanto riguarda la potenza erogata al numeratore si puo' ottenere sapendo che L = P x Delta t, invece non so quali passaggi attuare per ottenere la potenza assorbita partendo da Q2 al denominatore

Grazie mille a chiunque vorra'aiutarmi.