relatività galileiana esperimento ideale (295867)

domanda di fisica sulla relatività di galileo se una farfalla si trova sul treno e sta viaggiando con esso ed entrambi costituiscono lo stesso sistema inerziale, spiccando il volo, accelera, ma non viene schiacciata dai sedili come se alla sua accelerazione (moltiplicata per il tempo) si sommasse la velocità di partenza del treno?se invece la farfalla entrasse perpendicolarmente nel treno con le porte aparte allora essi essendo sistemi inerziali ma non solidali, diversi diciamo, la farfalla verrebbe schiacciata contro i sedili?