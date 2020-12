relatività galileiana esperimento ideale

domanda di fisica sulla relatività di galileo Stavo riflettendo su un esperimento ideale: se una farfalla entra in un treno che sta viaggiando con gli sportelli aperti, trascurando gli effetti dell' attrito dell'aria, ed essa entra senza posarsi sul treno, il treno passando la schiaccerà verso i sedili. invece se la farfalla salisse sul treno, posandosi all'interno di esso e a quel punto spiccasse il volo non verrebbe spinta verso i sedili. ipotizzando i moti rettilinei uniformi possiamo dire che un corpo si trovi su un sistema inerziale solo quando c'è un "contatto" con esso, come nel secondo caso? avrei bisogno di una spiegazione fisica rigorosa sulla differenza di questi due casi