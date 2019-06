Un osservatore A vede in movimento a velocità costante v=0,22c un secondo osservatore B.

Per l'osservatore A, l'orologio di B segna che sono trascorsi 46s.

Quanto tempo è trascorso secondo l'orologio di A?





Non riesco a capire come procedere per applicare la formula perché non capisco



Quale è l'osservatore che misura un intervallo di tempo tra due eventi nello stesso punto?

E quale lo misura in due punti distinti?