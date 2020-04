Ragazzi mi aiutereste, sono in ritardo con la consegna di questi es. (271162)

1- La forza orizzantale necessaria per mettere in movimento un tavolo di massa m=15 kg è F=45 N. La forza necessaria per mantenerlo in movimento è inferiore del 15%. Trascura la presenza dell'aria. Determina il valore del coefficiente di attrito dinamico.2- Un attrezzo usato per rinforzare la muscolatura degli avambracci contiene una molla a spirale. Per comprimere la molla di 0,0191 m è necessaria una forza di 89 N. Determina la forza necessaria per comprimere la molla di 0,0508 m. Ragazzi sono in crisi, per favore aiutatemi..